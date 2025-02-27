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BULANIK SULH HUKUK MAHKEMESİ

BULANIK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 00:00

T.C. BULANIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

17.02.2025

Sayı : 2024/356 Esas 

GAİPLİK İLANI

Davacı FESİH ÇAĞLAYAN tarafından mahkememize açılan gaiplik davasına ilişkin verilen ara karar gereğince;

Muş ili Bulanık ilçesi Gündüzüköyü Cilt No :33 Hane No : 43 nüfusuna kayıtlı Mehmet Sıddık ve Büngöl oğlu 10/03/1974 Bulanık doğumlu (TC 29930242922) MEMET ÇAĞLAYAN ve aynı yer nüfusuna kayıtlı Mehmet Sıddık ve Büngöl oğlu 10/03/1971 doğumlu (TC: 29933242868) NAİM ÇAĞLAYAN'ın 1991 yılından beri kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı iddia edildiğinden MEMET ÇAĞLAYAN ve NAİM ÇAĞLAYAN hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2024/356 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri Türk Medeni Kanunun 33. Maddesi uyarınca ilan olunur. 17.02.2025

#ilangovtr Basın no ILN02180891