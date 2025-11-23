BUCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BUCAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/342 Esas

DAVALI : ARİF CANDAN - İbrahim ve Ayşe oğlu, 28/05/1960 Burdur doğumlu -1 RUE ELSA TRİOLET BESANÇON 25000 9890 FRANSA,

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce mernis sisteminize kayıtlı adresinize bilirkişi raporunun tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresin yanlışlığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 20/01/2026 günü saat 10:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmadığınız takdirde H.M.K.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

