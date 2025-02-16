BUCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BUCAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/355

DAVALI : MUSTAFA ÇOBAN -30514240234

Davacı Güllü Güven tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; tebligata yarar adresinizin tespit edilemediği, adres araştırmasında da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yapılan yargılama sonucunda;

DAVANIN KABULÜNE,

Burdur İli Bucak İlçesi Cami Mahallesi 107 ada 24 parsel, Burdur İli Bucak İlçesi Beşkonak Köyü 146 ada 1 parsel ve 144 ada 1 parsel sayılı taşınmazların üzerindeki iştirak mülkiyet halindeki ORTAKLIĞIN ÜZERİNDEKİ TÜM HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE BİRLİKTE SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE,

Satışın icra İflas Kanunu 123. ve devamı maddelerine göre UMUMA AÇIK ARTTIRMA YOLUYLA YAPILMASINA, karar verilmiş olup,

Dair, karar davacı vekilinin yüzüne karşı 6100 sayılı HMK.nun 387. Md. gereğince gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Yapılan ilan sonucu iki hafta içinde karara karşı istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu ihtar olunur.

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