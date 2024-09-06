T.C.

BUCAK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

(TASFİYE MEMURLUĞU)

12/05/2024

Sayı: 2022/7 Tereke Satış

Konu: Adi Tasfiye İlanı

TASFİYESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ

ADİ USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

Miras Bırakanın Adı soyadı ve Adresi: Kadir EĞE TC: Kimlik No:28111320480 Merkez Mevkii Atatürk Sk. No:18/3 Gündoğdu Köyü Bucak/BURDUR



Mahkemesi :Bucak Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/03/2022 tarih ve 2020/4 Tereke Esas 2022/6 Karar sayılı kararı



Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerinin adi usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını dilekçeyle bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği,



İİK.nın 166. ve 219 nci maddeleri gereğince ilan olunur.

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