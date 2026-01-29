BUCAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2023/331 Esas

KARAR NO : 2024/698

Davacı ÖMER ÇAKAR aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

(Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere);

1- Davanın KABULÜ ile

2- Burdur ili, Bucak ilçesi, Alaittin mahallesi/köyü, Cilt no: 1, Hane no: 87, BSN: 46’da nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Gülsüm’den olma, 03/03/1955 Bucak doğumlu, 35194083980 T.C. kimlik numaralı Davacı ÖMER ÇAKAR ile aynı yer BSN: 54’te nüfusa kayıtlı, İsmail ve Azime’den olma, 01/03/1957 Bucak doğumlu 35173084618 T.C. kimlik numaralı Davalı HACER ÇAKAR’ın, TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, yokluğunda kararımızın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde verilecek dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 03/12/2024

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/01/2026

#ilangovtr Basın no ILN02391014