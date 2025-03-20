T.C. BUCAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

25.02.2025

Esas No: 2023/16

İLAN

Davacılar, AZİZ KURT, FATMA TUNA, HASAN KURT, HASAN KURT, SALİH ŞENGÜL, SEMİHA KURT, SERDAR ŞENGÜL, ÜMMÜGÜLSÜM KURT, VEYSEL KURT ile Davalılar, ADEM İZGÜ, ALİ GÖKMEN, ARİF DEMİRCAN, AYSEL DEMİRCAN, AYŞE İZGÜ, BEDİA AKINCI, ESRA TOPAY, FATİH GENÇÖZ, FATMA CANTÜRK, FATMA CEYLAN, GÜLAY DEMİRCAN, GÜLSÜM BAYKAL, GÜLSÜM GÖKMEN, HAKKI GENÇÖZ, HALİL GENÇÖZ, HALİME KÜÇÜKSOLAK, HATİCE BİLGİÇ, HATİCE ERTAŞ, HATİCE İZGÜ, HAVVA ARLI, HAVVA HANDE GÜR, HAYRETTİN İZGÜ, HAYRETTİN TOPAY, HÜSEYİN TUĞRAL, İBRAHİM ETHEM GÖKMEN, KUBİLAY İNAL, KUBİLAY TOPAY, MEHMET, MEHMET GENÇÖZ, MEHMET ÖZÇELİK, MEHMET ALİ ALGÜL, MEHMET ALİ İZGÜ, MEHMET ALİ MUTLU, MEHMET HARUN TOPAY, MELİKE BELEK, MESUT TUĞRAL, MUHAMMET İZGÜ, MUKADDES ONARAN, MUSTAFA GENÇÖZ, MUZAFFER CEYLAN, MÜMİNE ERSEYREK, NİLÜFER ATAN, ÖZLEM AÇIKBAŞ, SABİHA SAĞLAM, SALİHA KAYHAN, SEVİM İNAL, SULTAN SÜLEYMAN İZGÜ, SÜHEDA SAYIN, SÜHEYLA DEDE, ŞEREF GÖKMEN, ŞERİFE MUTLUCAN, ŞÜKRAN TUĞRAL, TACETTİN İZGÜ, TAYYİBE TOPAY, VEYSEL GÖKMEN, YAŞAR İNAL, ZÜLEYHA AÇIKBAŞ, BUCAK MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Burdur İli, Bucak İlçesi, Alaattin Mahallesi, 1934 Ada 28 Parsel (Eski 85 ada 16 parsel) sayılı taşınmazın tescilinin yapılacağı, tescil işlemine itirazları olanların 3 ay içerisinde Mahkememize itiraz etmeleri, etmedikleri takdirde kabul etmiş sayılacakları TMK 713/4 maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02193556