BUCA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN DUYURULUR

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)



Buca ilçesi Zafer Mahallesi 892 da 242 ve 243 parsel sayılı TARLA vasıflı taşınmazların 1/5601 HÜSEYİN KIZILKAN adına kayıtlı iken MERSİN 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ’nden verilen 25/05/2021 tarihli ve 2021/864 Esas 2021/763 karar sayılı veraset belgesine istinaden BÜLENT KIZILKAN,DOĞAN KIZILKAN,DOĞAN YÜCEL,EMİNE YÜREK,ERDOĞAN YÜCEL,FİKRİYE KIZILKAN,GÜL YÜCEL,HÜSEYİN YÜCEL,İLKNUR GÜL KAYAN,SERPİL GÜL KIZILKAN,ŞENAY GÜL KIZILKAN ve ŞÜKRİYE ÖZDEMİR isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8.maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3.maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir. ( Mirasçılara tebligat çekilmiş olup mirasçılardan İlknur Gül Kayan ‘a tebliğat ulaşmamıştır.)

Bu nedenle;yukarıda açıklanan mirasçılar Anılan Kanun hükmüne göre,elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse,işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek,hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.



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