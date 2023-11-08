BÃœ KÄ°MYA MÃœHENDÄ°SLÄ°ÄžÄ° POLÄ°MER- 402-403 LABORATUVARLARI, KUZEY KAMPÃœSÃœ PARK BÄ°NASI LABORATUVARI VE YANGIN MERDÄ°VENÄ° YAPILMASI Ä°ÅžÄ°

Ä°KN : 2023/1148051

1-Ä°darenin a)Â AdÄ± : YAPI Ä°ÅžLERÄ° VE TEKNÄ°K DAÄ°RE BAÅžKANLIÄžI YÃœKSEKÃ–ÄžRETÄ°M KURUMLARI BOÄžAZÄ°Ã‡Ä° ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ° b)Â Adresi : Cevdetpasa cad. 34342 Bebek BEÅžÄ°KTAÅž/Ä°STANBUL c)Â Telefon ve faks numarasÄ± : 2123594450 - 2122637307 Ã§)Â Ä°hale dokÃ¼manÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸi ve e-imza kullanÄ±larak indirilebileceÄŸi internet sayfasÄ± : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a)Â AdÄ± : BÃœ Kimya MÃ¼hendisliÄŸi Polimer- 402-403 LaboratuvarlarÄ±, Kuzey KampÃ¼sÃ¼ Park BinasÄ± LaboratuvarÄ± ve YangÄ±n Merdiveni YapÄ±lmasÄ± Ä°ÅŸi b)Â NiteliÄŸi, tÃ¼rÃ¼ ve miktarÄ± : 3 adet laboratuvar tadilatÄ± ve 1 adet Ã§elik yangÄ±n merdiveni yapÄ±lmasÄ± iÅŸidir.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiye EKAPâ€™ta yer alan ihale dokÃ¼manÄ± iÃ§inde bulunan idari ÅŸartnameden ulaÅŸÄ±labilir. c)Â YapÄ±lacaÄŸÄ±/teslim edileceÄŸi yer : BÃœ Kuzey KampÃ¼sÃ¼, Kimya MÃ¼hendisliÄŸi ve Park BinasÄ± Laboratuvar Ã§)Â SÃ¼resi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibarenÂ 100 (YÃ¼z) takvim gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. d)Â Ä°ÅŸe baÅŸlama tarihi : SÃ¶zleÅŸmenin imzalandÄ±ÄŸÄ± tarihten itibarenÂ 3Â gÃ¼n iÃ§inde

yer teslimi yapÄ±larak iÅŸe baÅŸlanacaktÄ±r.

a)Â Ä°hale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.11.2023 - 11:00 b)Â Ä°hale komisyonunun toplantÄ± yeri (e-tekliflerin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± adres) : BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi YapÄ± Ä°ÅŸleri ve Teknik Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± - Kuzey KampÃ¼s - Rumeli HisarÃ¼stÃ¼/BeÅŸiktaÅŸ/ Ä°STANBUL

4.2. Ekonomik ve mali yeterliÄŸe iliÅŸkin belgeler ve bu belgelerin taÅŸÄ±masÄ± gereken kriterler: Ä°dare tarafÄ±ndan ekonomik ve mali yeterliÄŸe iliÅŸkin kriter belirtilmemiÅŸtir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliÄŸe iliÅŸkin belgeler ve bu belgelerin taÅŸÄ±masÄ± gereken kriterler: 4.3.1. Ä°ÅŸ deneyim belgeleri: Son on beÅŸ yÄ±l iÃ§inde bedel iÃ§eren bir sÃ¶zleÅŸme kapsamÄ±nda taahhÃ¼t edilen ve teklif edilen bedelinÂ % 80Â oranÄ±ndan az olmamak Ã¼zere ihale konusu iÅŸ veya benzer iÅŸlere iliÅŸkin iÅŸ deneyimini gÃ¶steren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iÅŸ olarak kabul edilecek iÅŸler ve benzer iÅŸlere denk sayÄ±lacak mÃ¼hendislik ve mimarlÄ±k bÃ¶lÃ¼mleri: 4.4.1.Â Bu ihalede benzer iÅŸ olarak kabul edilecek iÅŸler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayÄ±lÄ± Resmi gazetede yayÄ±mlanan yapÄ±m iÅŸlerinde benzer iÅŸ gruplarÄ± tebliÄŸinde bulunanBÂ -Â III grubu iÅŸlerÂ benzer iÅŸ olarak kabul edilecektir.Â 4.4.2.Â Benzer iÅŸe denk sayÄ±lacak mÃ¼hendislik veya mimarlÄ±k bÃ¶lÃ¼mleri: Ä°nÅŸaat MÃ¼hendisi

YAPI Ä°ÅžLERÄ° VE TEKNÄ°K DAÄ°RE BAÅžKANLIÄžI YÃœKSEKÃ–ÄžRETÄ°M KURUMLARI BOÄžAZÄ°Ã‡Ä° ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°BÃœ Kimya MÃ¼hendisliÄŸi Polimer- 402-403 LaboratuvarlarÄ±, Kuzey KampÃ¼sÃ¼ Park BinasÄ± LaboratuvarÄ± ve YangÄ±n Merdiveni YapÄ±lmasÄ± Ä°ÅŸiÂ yapÄ±m iÅŸi 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanununun 19 uncu maddesine gÃ¶re aÃ§Ä±k ihale usulÃ¼ ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP Ã¼zerinden alÄ±nacaktÄ±r. Â Ä°haleye iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler aÅŸaÄŸÄ±da yer almaktadÄ±r:2-Ä°hale konusu yapÄ±m iÅŸinin3-Ä°halenin4. Ä°haleye katÄ±labilme ÅŸartlarÄ± ve istenilen belgeler ile yeterlik deÄŸerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1.Â Ä°steklilerin ihaleye katÄ±labilmeleri iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±da sayÄ±lan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dÄ±ÅŸÄ± unsurlara iliÅŸkin bilgileri e-teklifleri kapsamÄ±nda beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2.Â Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gÃ¶steren bilgiler4.1.2.1.Â TÃ¼zel kiÅŸilerde; isteklilerin yÃ¶netimindeki gÃ¶revliler ile ilgisine gÃ¶re, ortaklar ve ortaklÄ±k oranlarÄ±na (halka arz edilen hisseler hariÃ§)/Ã¼yelerine/kurucularÄ±na iliÅŸkin bilgiler idarece EKAPâ€™tan alÄ±nÄ±r.4.1.3.Â Åžekli ve iÃ§eriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4.Â Åžekli ve iÃ§eriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen geÃ§ici teminat.4.1.5Ä°hale konusu iÅŸte idarenin onayÄ± ile alt yÃ¼klenici Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilir. Ancak iÅŸin tamamÄ± alt yÃ¼klenicilere yaptÄ±rÄ±lamaz.4.1.6Â TÃ¼zel kiÅŸi tarafÄ±ndan iÅŸ deneyimi gÃ¶stermek Ã¼zere sunulan belgenin, tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin yarÄ±sÄ±ndan fazla hissesine sahip ortaÄŸÄ±na ait olmasÄ± halinde, ticaret ve sanayi odasÄ±/ticaret odasÄ± bÃ¼nyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarÄ± veya yeminli mali mÃ¼ÅŸavir ya da serbest muhasebeci mali mÃ¼ÅŸavir tarafÄ±ndan ilk ilan tarihinden sonra dÃ¼zenlenen ve dÃ¼zenlendiÄŸi tarihten geriye doÄŸru son bir yÄ±ldÄ±r kesintisiz olarak bu ÅŸartÄ±n korunduÄŸunu gÃ¶steren belge.5.Â Ekonomik aÃ§Ä±dan en avantajlÄ± teklif sadece fiyat esasÄ±na gÃ¶re belirlenecektir.6.Â Ä°haleye sadece yerli istekliler katÄ±labilecektir.7.Â Ä°hale dokÃ¼manÄ± EKAP Ã¼zerinden bedelsiz olarak gÃ¶rÃ¼lebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarÄ±n, e-imza kullanarak EKAP Ã¼zerinden ihale dokÃ¼manÄ±nÄ± indirmeleri zorunludur.8.Â Teklifler, EKAP Ã¼zerinden elektronik ortamda hazÄ±rlandÄ±ktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife iliÅŸkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP Ã¼zerinden gÃ¶nderilecektir.9.Â Ä°stekliler tekliflerini, anahtar teslimi gÃ¶tÃ¼rÃ¼ bedel Ã¼zerinden vereceklerdir. Ä°hale sonucu Ã¼zerine ihale yapÄ±lan istekliyle anahtar teslimi gÃ¶tÃ¼rÃ¼ bedel sÃ¶zleÅŸme imzalanacaktÄ±r.10.Â Bu ihalede, iÅŸin tamamÄ± iÃ§in teklif verilecektir.11.Â Ä°stekliler teklif ettikleri bedelin %3â€™Ã¼nden az olmamak Ã¼zere kendi belirleyecekleri tutarda geÃ§ici teminat vereceklerdir.12.Â Bu ihalede elektronik eksiltme yapÄ±lmayacaktÄ±r.13.Â Verilen tekliflerin geÃ§erlilik sÃ¼resi, ihale tarihinden itibarenÂ 90 (Doksan)Â takvim gÃ¼nÃ¼dÃ¼r.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. DiÄŸer hususlar:Ä°halede Uygulanacak SÄ±nÄ±r DeÄŸer KatsayÄ±sÄ± (N) :Â 1SÄ±nÄ±r deÄŸerin altÄ±nda teklif sunan isteklilerin teklifleri aÃ§Ä±klama istenilmeksizin reddedilecektir.#ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN01925797