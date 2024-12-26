BOZÜYÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BOZÜYÜK

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584

KAMULAŞTIRMA İLANI

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından alınan 24/01/2024 tarih ve 2024-16 numaralı karar ile kamulaştırılması için işlemlere başlanan Bozüyük Organize Sanayi bölgesine isabet eden aşağıda dosya numarası ve dava konusu taşınmaz bilgileri yazılı bulunan dava konusu taşınmazların, davalı maliklere Kamulaştırma Kanunu ilgili hükümleri çerçevesinde pazarlığa çağrı bildirimi gönderilerek satın alma yolu denendiği fakat sonuç alınamadığından mahkememizde yukarıda esas numarası ile belirtilen dava dosyasında kamulaştırma bedelinin tespiti ile irtifak/mülkiyet tescili istemli dava açıldığı Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 20/12/2024

DOSYA NO: DAVA KONUSU TAŞINMAZ BİLGİLERİ

1-2024/570 Esas : Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Yeni mahalle, 57 ada 21parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1- İHSAN BAYSAL- (T.C. 30*******06)

2-2024/571 Esas: Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Yeni mahalle, 359 ada 3parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1- BURCU BOZKAYA YÜCEL- (T.C.18*******80)

2-DERYA AVCI-(T.C 34*******08)

3-DOĞANAY SÖNMEZ- (T.C.29*******02)

4-EMEL BOZKAYA-(T.C.18*******64)

5-FÜSUN YAŞMUT-( T.C 27*******08,)

6-GÜLTER KAVASOĞLU- (T.C 19*******92)

7-HALUK BOZKAYA- (T.C. 18*******92)

8-HÜLYA SOLMAZER- (T.C 15*******68)

9-MESUT BOZKAYA- (T.C 18*******36)

10-NEFİSE BOZKAYA- (T.C 18*******38)

11-ÖMER BOZKAYA- (T.C. 18*******44 )

12- SABİRE EREN-(T.C 25*******00 )

13- TUNCER OYMAK-(T.C 16*******90 )

3-2024/572 Esas:Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Yeni mahalle, 58 ada 25parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1- ALİ AKKAYA- (T.C. 72*****88)

2- ASLIHAN ACAR- (T.C 26*******44)

3- BEDRİYE AKKAYA- (T.C 26*******68 )

4- FAHRİ AKKAYA- (T.C 26*******14)

5- FATMA GÜNEŞ-(T.C 45*******80)

6- GÜLSEN AKKAYA- (T.C 13*******92)

7- GÜLSÜN SUCU-(T.C 34*******62)

8- HACI AKKAYA- (T.C 26*******22)

9- HALİT AKKAYA-(T.C 26*******98)

10- HAMZA AKKAYA-(T.C 26*******96)

11- HASAN AKKAYA- (T.C 26*******00 )

12- HATİCE ÖKSÜZ- (T.C 11*******28)

13- HÜSEYİN AKKAYA- (T.C 26*******92)

14- KEVSER AKKAYA- (T.C 26*******50)

15- MERYEM YILDIZ-( T.C 26*******74 )

16- SAADET AKKAYA- (T.C 26*******42)

17- SİNAN AKKAYA- (T.C 26*******98)

18- ŞABAN AKKAYA- (T.C 26*******22 )

19- VEYSEL AKKAYA- (T.C 26*******14 )

20- ZEKİ AKKAYA-( T.C 26*******94)

21- ZEYNEP UÇAN- (T.C 11*******08)

4-2024/573 Esas:Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Yeni mahalle, 58 ada 24parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1- AYŞE KIRTAŞ-(T.C 16*******16)

2- İSMAİL GAGA-(T.C 26*******78 )

3- ZELİHA ÇOLAKOĞLU- (T.C 21*******40 )

5-2024/574 Esas:Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Yeni mahalle, 58 ada 23parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1- AYDIN BALCI-(T.C 17*******78)

2- AYHAN BALCI- (T.C 17*******60)

3- EMEL KELEŞOĞLU- (T.C 10*******94)

4- GÜLSEREN BALCI- (T.C 17*******16)

5- SAVAŞ BALCI- (T.C 17*******06)

6-2024/575 Esas: Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Yeni mahalle, 58 ada 22 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1-NURTEN PEHLİVAN-(T.C 21*******34 )

7-2024/576 ESAS:Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Yeni mahalle, 359 ada5 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1- AHMET BOZKAYA-( T.C. 18*******72)

2- EMEL BOZKAYA- (T.C 18*******64)

3- FERHAN YILMAZ- (T.C 22*******14)

4- FERİHA ÜNERAL-( T.C 13******66)

5- HALUK BOZKAYA-(T.C 18*******92)

6- MEHMET BOZKAYA-( T.C 18*******90)

7- NURETTİN ACAR- (T.C 27*******66)

8-2024/577 ESAS: Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Yeni mahalle, 60 Ada5 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1- ARZUM SARIKAYA- (T.C. 23*******70)

2- DİLEK SARIKAYA ERDEN-(T.C 10*******68)

3- TEVFİK SARIKAYA-(T.C 20*******38)

9-2024/578 ESAS: Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Yeni mahalle, 60 Ada9 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1-ADİL KARABEKTAŞ- (T.C 26*******76 )

10-2024/579 ESAS:Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Akpınar Mahallesi, 152 ada 30 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1-AYŞE YAZICI-( T.C. 40*******62)

11-2024/580 ESAS: Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Akpınar Mahalle, 152 ada 29 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1- FATMA BAYRAKTAR- (T.C 31*******70)

2- İLHAN BAYRAKTAR- (T.C 31*******34)

3- METİN BAYRAKTAR-( T.C. 31*******88)

12-2024/581 ESAS: Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Akpınar Mahalle, 152 ada 28 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1- ALİ SOYDAN-(T.C 76******56)

2- BÜNYAMİN SOYDAN-(T.C 27*******70)

3- DURSUN YAZICI-( T.C 27*******90)

4- FATMA ALTUNTAŞ-( T.C 27*******54)

5- FİRDEVS DAĞLAR- (T.C 16*******46)

6- KENAN SOYDAN-(T.C 27*******92)

7- ÖMER YAZICI-(T.C. 27*******62)

13-2024/582 ESAS: Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Akpınar Mahalle, 152 ada 27 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1-CENGİZ YILDIZ (T.C 25*******84)

14-2024/583 ESAS: Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Akpınar Mahalle, 105 ada 7 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1-MUSA KARABEKTAŞ-(T.C. 25*******02)

15-2024/584 ESAS: Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Akpınar Mahalle, 105 ada 6 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar

1-NURİ ACA- (T.C. 18*******82)

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