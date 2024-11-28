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BOZÜYÜK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BOZÜYÜK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 00:00

İLAN

T.C. BOZÜYÜK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/321 Esas

DAVALI : Hacı Mehmet Kızı Nesibe Hanım

Davacı Haluk Dağıstanlı tarafından Davalı Hacı Mehmet Kızı Nesibe Hanım aleyhine, tapuda Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Kasımpaşa Mahallesi, 280 Ada, 31 Parsel sayılı taşınmazın 2457 hissesine ilişkin dava açılmış olup, tüm aramalara rağmen davalıya ulaşılamaması nedeniyle tebligatların yapılamadığı anlaşılmakla; 28/05/2025 günü saat 11:10'da yapılacak duruşmaya (ön inceleme duruşması) katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, yokluğunuzda tahkikat ve sözlü yargılama aşamalarına geçileceği ve karar verilebileceği hususu ön inceleme tensip zaptı tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02130316