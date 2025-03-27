BOZÜYÜK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BOZÜYÜK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

DOSYA NO : 2022/258 Esas

KARAR NO : 2025/125

Şantaj suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/02/2025 tarihli ilamı ile 107/1 maddesi gereğince SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 100 TL ADLİ PARA, 1 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Halil ve Menekşe kızı, 15/09/1989 doğumlu, Kayseri, Melikgazi, Tacettinveli mah/köy nüfusuna kayıtlı EBRU KOÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.03.2025

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