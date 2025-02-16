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BOZÜYÜK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BOZÜYÜK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 00:00

T.C. BOZÜYÜK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN

DOSYA NO : 2022/223 Esas
KARAR NO : 2024/794

Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/12/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.3, 142/1.e.3 maddesi gereğince SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 2 YIL 3 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Abbas ve Nazli oğlu, 01/01/1997 doğumlu, ALİ ASLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN02174375