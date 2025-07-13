T.C.BOZOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

17.06.2025

Sayı : 2025/86 Esas

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Davacı , BAYRAM KURT ile Davalılar , BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Gözenekmahallesi 655 parsel sayılı taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişilerin Bozova 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

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