×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

BOZDOĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 00:00

T.C. BOZDOĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/96, 2026/97, 2026/98, 2026/99, 2026/100, 2026/101, 2026/102, 2026/103, 2026/104, 2026/105, 2026/106
Esas Sayılı Dosyalar

DAVACI:TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Esasİl/İlçeMahalleAdaParselDavalıBaba Adı
2026/96Aydın/BozdoğanAkseki17621Kazım TekinHasan Ali
2026/97Aydın/BozdoğanAkseki1769Mehmet ÇulhaoğluMustafa
2026/98Aydın/BozdoğanAkseki2305Hurşit MadranHurşit
2026/99Aydın/BozdoğanÇamlıdere1981 ve2Şeref BaşAli
2026/100Aydın/BozdoğanYeşil Yenice1936Tuncer MadranŞükrü
2026/101Aydın/BozdoğanYeşil Yenice19372Fatma AydınMehmet
2026/102Aydın/BozdoğanYeşil Yenice193113Emir Ayşe ÖzMehmet
2026/103Aydın/BozdoğanYeşil Yenice193112Zişan ErdinçAli
2026/104Aydın/BozdoğanAmasya23129Yaşar YavuzMehmet
2026/105Aydın/BozdoğanAmasya2353Şeref BaşAli
2026/106Aydın/BozdoğanAmasya2519Ramazan YılmazRamazan

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli Bozdoğan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d) İşbu ilanın davalılar ve ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, 2026/96, 2026/97, 2026/98, 2026/99, 2026/100, 2026/101, 2026/102, 2026/103, 2026/104, 2026/105, 2026/106 Esas sayılı dosyalarının duruşma gününün 14/04/2026 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 10/03/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02428636