BOZDOĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. BOZDOĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/96, 2026/97, 2026/98, 2026/99, 2026/100, 2026/101, 2026/102, 2026/103, 2026/104, 2026/105, 2026/106
Esas Sayılı Dosyalar
DAVACI:TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Esas
|İl/İlçe
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Davalı
|Baba Adı
|2026/96
|Aydın/Bozdoğan
|Akseki
|176
|21
|Kazım Tekin
|Hasan Ali
|2026/97
|Aydın/Bozdoğan
|Akseki
|176
|9
|Mehmet Çulhaoğlu
|Mustafa
|2026/98
|Aydın/Bozdoğan
|Akseki
|230
|5
|Hurşit Madran
|Hurşit
|2026/99
|Aydın/Bozdoğan
|Çamlıdere
|198
|1 ve2
|Şeref Baş
|Ali
|2026/100
|Aydın/Bozdoğan
|Yeşil Yenice
|193
|6
|Tuncer Madran
|Şükrü
|2026/101
|Aydın/Bozdoğan
|Yeşil Yenice
|193
|72
|Fatma Aydın
|Mehmet
|2026/102
|Aydın/Bozdoğan
|Yeşil Yenice
|193
|113
|Emir Ayşe Öz
|Mehmet
|2026/103
|Aydın/Bozdoğan
|Yeşil Yenice
|193
|112
|Zişan Erdinç
|Ali
|2026/104
|Aydın/Bozdoğan
|Amasya
|231
|29
|Yaşar Yavuz
|Mehmet
|2026/105
|Aydın/Bozdoğan
|Amasya
|235
|3
|Şeref Baş
|Ali
|2026/106
|Aydın/Bozdoğan
|Amasya
|251
|9
|Ramazan Yılmaz
|Ramazan
a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli Bozdoğan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d) İşbu ilanın davalılar ve ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, 2026/96, 2026/97, 2026/98, 2026/99, 2026/100, 2026/101, 2026/102, 2026/103, 2026/104, 2026/105, 2026/106 Esas sayılı dosyalarının duruşma gününün 14/04/2026 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 10/03/2026
#ilangovtr Basın no ILN02428636