BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN

T.C. BOYABAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/6 Ort. Gid. Satış

1- HİSSEDAR. HADİYE TEKİN-24983506434 Vlaardıngen /Hollanda Krallığı

2- HİSSEDAR.FİKRET BEYAZİT-24398525952 PG RROSSORT 903131 Vlaardıngen /Hollanda Krallığı

3- HİSSEDAR. KADRİYE BEYAZİT CAN . AN DER KIRCHE 44 KLEVE475333 9893 KLEVE/ALMANYA

Davacı , MUSA BEYAZİT ile Davalılar , ABDULLAH BEYAZİT ve arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) ve Satış davası nedeniyle;

1- Mirasçı hissedar olan Bekir ve Naciye oğlu, 1958 doğumlu. Sinop - Boyabat - Ömer nüf kayıtlı. (T. C. No: 24398525952 ) FİKRET BEYAZIT ile

2- Mirasçı hissedar olan Bekir ve Naciye kızı, 1954 doğumlu. Sinop - Boyabat - Ömer nüf kayıtlı. (T. C. No: 24983506434 ) HADİYE TEKİN'e

3- Mirasçı hissedar olan Bekir ve Naciye oğlu, 1966 doğumlu. Sinop - Boyabat - Ömer nüf kayıtlı. (T. C. No: 24383526452 )KADRİYE BEYAZİT CAN'a yurt dışında olmaları nedeniyile haklarında Tebligat Kanunu'un 28. Madesi uyarınca İLAN yoluyla ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Satış Memurluğuca Sinop İli, Boyabat İlçesi, ÖMERKÖY Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 156 Ada, 1 Parsel, 331,40 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği HARMAN YERİ olan taşınmazın,

Satışı İlanı (UYAP) üzerinden e-satış portalı aracılığıyla Elektronik Ortamda https://esatis.uyap.gov.tr olup

(Birinci Artırma Başlangıç Tarih ve Saati 31/03/2026-10- Birinci Artırma Başlangıç Tarih ve Saati07/04/2026-10)

ile (İkinci Artırma Başlangıç Tarih ve Saati 28/04/2026-10- İkinci Artırma Başlangıç Tarih ve Saati05/05/2026-10)

SATIŞ İLANININ yayımı hissedarlara tebligat yerine geçmesi üzere ilanın yayınlandığı tarihten itibaren (7 gün sonra)yapılmış sayılacağından İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02299575