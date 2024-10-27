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T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

18/10/2024

Sayı : 2024/1242 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

4721 sayılı TMK'nın 33 maddesinin 2. ve 3. fıkrası gereğince hakkında gaipliğine karar verilmesi istenilen aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SİNAN KİRENCİOĞLU'nun son haber tarihinin üzerinden uzunca bir süre geçtiği iddia edilmekle bu kişi hakkında bilgisi olan kimselerin son ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2024/1242 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/10/2024



GAİP

TC KİMLİK NO : 39863010314

ADI SOYADI : SİNAN KİRENCİOĞLU

BABA ADI : AHMET

ANA ADI : KEZİBAN

DOĞUM TARİHİ : 23/04/1983

DOĞUM YERİ : BOYABAT

İKAMETGAH ADRESİ : Esentepe Mah. Namık Kemal Cad. No:3 İç Kapı No:2 Boyabat/ SİNOP

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