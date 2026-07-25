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BOYABAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BOYABAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 00:00

T.C. BOYABAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sinop ili, Boyabat, ilçesi, Çattepe köyü sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlara Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olması nedeniyle, davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 03/08/2026 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını kamulaştırmayı yapan EPDK'ya karşı açabilecekleri, idari yargıda dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgeleyemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden Maliye Hazinesi adına tescil edileceği, mahkemece kararlaştırılacak kamulaştırma bedelinin hak sahiplerini adına Halk Bankası Boyabat Şubesine yatırılacağı ve taşınmaz malın değeri ve dava ile ilgili delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur. 07/07/2026

ESAS NODAVALILARADAPARSELKamulaştırılan ALAN (m²)
2026/85Satılmış Ertaş, Sultan Boğa,Dursun Şanlan, Vasfiye Şanlan, Hatice Kapusuz, Gültop Karaman, Döndü Efe, Ayşe Ertaş, Gülfidan Şanlan, Kemal Ertaş, Hamide Oruç, Gülten Demir, Güler Gezer, Yaşar Ertaş, Muammer Ertaş, Hanife Solmaz, Fatma Özcan, Cüneyit Ertaş1232515,19
2026/86Sultan Boğa, Zühtü Boğa, Lütfi Boğa, İsmail Boğa, Keziban Durak123271440,29
2026/87Sabri Boğa, Yılmaz Boğa123293253,26
2026/88Recep Durmuş, Mahir Durmuş12332977,91
2026/89Hava Şahin, Ali Şahin, Hasan Şahin, Ahmet Şahin, Döndü Bora, Hamide Kayan, Dudu Taş, Hanife Kartal123434261,71
2026/90Ali Altay1234517,75
2026/91Satılmış Boğa12352333,94
2026/92Ali Altay12357503,03
2026/93Mehmet Oruç123621384,56
2026/94Ali Altay123641122,7
2026/95Yaşar Menteş, Şaban Menteş126149,79
2026/96Ali Altay12731140
2026/97Şaban Menteş, Cafer Menteş, Muzaffer Menteş, Gülsüm Durusu, Şevket Menteş12747228,47
2026/98Satılmış Ertaş, Sultan Boğa,Dursun Şanlan, Vasfiye Şanlan, Hatice Kapusuz, Gültop Karaman, Döndü Efe, Ayşe Ertaş, Gülfidan Şanlan, Kemal Ertaş, Hamide Oruç, Gülten Demir, Güler Gezer, Yaşar Ertaş, Muammer Ertaş, Hanife Solmaz, Fatma Özcan, Cüneyit Ertaş12761001,6
2026/99Satılmış Ertaş, Sultan Boğa,Dursun Şanlan, Vasfiye Şanlan, Hatice Kapusuz, Gültop Karaman, Döndü Efe, Ayşe Ertaş, Gülfidan Şanlan, Kemal Ertaş, Hamide Oruç, Gülten Demir, Güler Gezer, Yaşar Ertaş, Muammer Ertaş, Hanife Solmaz, Fatma Özcan, Cüneyit Ertaş12714912,31
2026/100Satılmış Ertaş, Sultan Boğa,Dursun Şanlan, Vasfiye Şanlan, Hatice Kapusuz, Gültop Karaman, Döndü Efe, Ayşe Ertaş, Gülfidan Şanlan, Kemal Ertaş, Hamide Oruç, Gülten Demir, Güler Gezer, Yaşar Ertaş, Muammer Ertaş, Hanife Solmaz, Fatma Özcan, Cüneyit Ertaş12716349,6
2026/101Absin Karatay, Zühre Okur, Keziban Büyükkayıkçı, Güldana Kocasakal12765140,92
2026/102Adil Aktay128205,71
2026/103Kadir Şanlan, Rıfat Şanlan15311844,32
2026/104Hasan Şanlan, Hüseyin Şanlan, Mevlüt Şanlan, Mehmet Şanlan, Ali Şanlan, Keziban Tokmak, Hamide Şanlan, Mahmut Şanlan, Muhammet Şanlan, Şehri İnce, Yeter Keklik, Ayşe Birvar, Havva Özyürük153133872,12
2026/105Hüseyin Eren, Nuran Taş, Fatih Taş, Fethi Taş, Hanife Türk155495,3
2026/106Vedat Eren, Sedat Eren, Aysel Yanık, Gülüser Gök, Cemile Şahin, Nursel Memişoğlu, Gülten Taş, Ayten Şanlan155532,42
2026/107Fadime Maviş, Sabire Karayel, Sariye Akman, Mustafa Demir1559320,99
2026/108Fadime Maviş, Sabire Karayel, Sariye Akman, Mustafa Demir1563185,17
2026/109Bekir Oruç15822828,55
2026/110Fadime Maviş, Sabire Karayel, Sariye Akman, Mustafa Demir1584103,93
2026/111Dursun Kayan15817743,41
2026/112Mehmet Kayan1596269,41
2026/113Mehmet Oruç1597224,36
2026/114Mehmet Kayan15912208,27
2026/115Ramazan Akdeniz, Hasan Akdeniz, Aynur Oruç, Maksude Akdeniz159191652,17
2026/116Hamide Oruç, Bayram Oruç, Nurten Durmuş, Döndü Koçmar, Hava Şahin, Şengül Oruç, Yeter Taş, Gülten Boğa159201681,99
2026/117Ünal Oruç15922947,29
2026/118Ramazan Eren, Nuran Taş, Fatih Taş, Fethi Taş, Hanife Türk159242580,27
2026/119Ali Eren, Vasfiye Taş, Murat Eren159803779,87
2026/120Ali Kaçmaz1598245,18
2026/121Vedat Eren, Sedat Eren, Aysel Yanık, Gülüser Gök, Cemile Şahin, Nursel Memişoğlu, Gülten Taş, Ayten Şanlan159852578,46
2026/122Şaban Menteş, Cafer Menteş, Muzaffer Menteş, Gülsüm Durusulu, Şevket Menteş159872017,21

 

#ilangovtr Basın no ILN02517208

 