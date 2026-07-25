BOYABAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. BOYABAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Sinop ili, Boyabat, ilçesi, Çattepe köyü sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlara Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olması nedeniyle, davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 03/08/2026 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını kamulaştırmayı yapan EPDK'ya karşı açabilecekleri, idari yargıda dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgeleyemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden Maliye Hazinesi adına tescil edileceği, mahkemece kararlaştırılacak kamulaştırma bedelinin hak sahiplerini adına Halk Bankası Boyabat Şubesine yatırılacağı ve taşınmaz malın değeri ve dava ile ilgili delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur. 07/07/2026
|ESAS NO
|DAVALILAR
|ADA
|PARSEL
|Kamulaştırılan ALAN (m²)
|2026/85
|Satılmış Ertaş, Sultan Boğa,Dursun Şanlan, Vasfiye Şanlan, Hatice Kapusuz, Gültop Karaman, Döndü Efe, Ayşe Ertaş, Gülfidan Şanlan, Kemal Ertaş, Hamide Oruç, Gülten Demir, Güler Gezer, Yaşar Ertaş, Muammer Ertaş, Hanife Solmaz, Fatma Özcan, Cüneyit Ertaş
|123
|25
|15,19
|2026/86
|Sultan Boğa, Zühtü Boğa, Lütfi Boğa, İsmail Boğa, Keziban Durak
|123
|27
|1440,29
|2026/87
|Sabri Boğa, Yılmaz Boğa
|123
|29
|3253,26
|2026/88
|Recep Durmuş, Mahir Durmuş
|123
|32
|977,91
|2026/89
|Hava Şahin, Ali Şahin, Hasan Şahin, Ahmet Şahin, Döndü Bora, Hamide Kayan, Dudu Taş, Hanife Kartal
|123
|43
|4261,71
|2026/90
|Ali Altay
|123
|45
|17,75
|2026/91
|Satılmış Boğa
|123
|52
|333,94
|2026/92
|Ali Altay
|123
|57
|503,03
|2026/93
|Mehmet Oruç
|123
|62
|1384,56
|2026/94
|Ali Altay
|123
|64
|1122,7
|2026/95
|Yaşar Menteş, Şaban Menteş
|126
|1
|49,79
|2026/96
|Ali Altay
|127
|3
|1140
|2026/97
|Şaban Menteş, Cafer Menteş, Muzaffer Menteş, Gülsüm Durusu, Şevket Menteş
|127
|4
|7228,47
|2026/98
|Satılmış Ertaş, Sultan Boğa,Dursun Şanlan, Vasfiye Şanlan, Hatice Kapusuz, Gültop Karaman, Döndü Efe, Ayşe Ertaş, Gülfidan Şanlan, Kemal Ertaş, Hamide Oruç, Gülten Demir, Güler Gezer, Yaşar Ertaş, Muammer Ertaş, Hanife Solmaz, Fatma Özcan, Cüneyit Ertaş
|127
|6
|1001,6
|2026/99
|Satılmış Ertaş, Sultan Boğa,Dursun Şanlan, Vasfiye Şanlan, Hatice Kapusuz, Gültop Karaman, Döndü Efe, Ayşe Ertaş, Gülfidan Şanlan, Kemal Ertaş, Hamide Oruç, Gülten Demir, Güler Gezer, Yaşar Ertaş, Muammer Ertaş, Hanife Solmaz, Fatma Özcan, Cüneyit Ertaş
|127
|14
|912,31
|2026/100
|Satılmış Ertaş, Sultan Boğa,Dursun Şanlan, Vasfiye Şanlan, Hatice Kapusuz, Gültop Karaman, Döndü Efe, Ayşe Ertaş, Gülfidan Şanlan, Kemal Ertaş, Hamide Oruç, Gülten Demir, Güler Gezer, Yaşar Ertaş, Muammer Ertaş, Hanife Solmaz, Fatma Özcan, Cüneyit Ertaş
|127
|16
|349,6
|2026/101
|Absin Karatay, Zühre Okur, Keziban Büyükkayıkçı, Güldana Kocasakal
|127
|65
|140,92
|2026/102
|Adil Aktay
|128
|20
|5,71
|2026/103
|Kadir Şanlan, Rıfat Şanlan
|153
|11
|844,32
|2026/104
|Hasan Şanlan, Hüseyin Şanlan, Mevlüt Şanlan, Mehmet Şanlan, Ali Şanlan, Keziban Tokmak, Hamide Şanlan, Mahmut Şanlan, Muhammet Şanlan, Şehri İnce, Yeter Keklik, Ayşe Birvar, Havva Özyürük
|153
|13
|3872,12
|2026/105
|Hüseyin Eren, Nuran Taş, Fatih Taş, Fethi Taş, Hanife Türk
|155
|4
|95,3
|2026/106
|Vedat Eren, Sedat Eren, Aysel Yanık, Gülüser Gök, Cemile Şahin, Nursel Memişoğlu, Gülten Taş, Ayten Şanlan
|155
|5
|32,42
|2026/107
|Fadime Maviş, Sabire Karayel, Sariye Akman, Mustafa Demir
|155
|9
|320,99
|2026/108
|Fadime Maviş, Sabire Karayel, Sariye Akman, Mustafa Demir
|156
|3
|185,17
|2026/109
|Bekir Oruç
|158
|2
|2828,55
|2026/110
|Fadime Maviş, Sabire Karayel, Sariye Akman, Mustafa Demir
|158
|4
|103,93
|2026/111
|Dursun Kayan
|158
|17
|743,41
|2026/112
|Mehmet Kayan
|159
|6
|269,41
|2026/113
|Mehmet Oruç
|159
|7
|224,36
|2026/114
|Mehmet Kayan
|159
|12
|208,27
|2026/115
|Ramazan Akdeniz, Hasan Akdeniz, Aynur Oruç, Maksude Akdeniz
|159
|19
|1652,17
|2026/116
|Hamide Oruç, Bayram Oruç, Nurten Durmuş, Döndü Koçmar, Hava Şahin, Şengül Oruç, Yeter Taş, Gülten Boğa
|159
|20
|1681,99
|2026/117
|Ünal Oruç
|159
|22
|947,29
|2026/118
|Ramazan Eren, Nuran Taş, Fatih Taş, Fethi Taş, Hanife Türk
|159
|24
|2580,27
|2026/119
|Ali Eren, Vasfiye Taş, Murat Eren
|159
|80
|3779,87
|2026/120
|Ali Kaçmaz
|159
|82
|45,18
|2026/121
|Vedat Eren, Sedat Eren, Aysel Yanık, Gülüser Gök, Cemile Şahin, Nursel Memişoğlu, Gülten Taş, Ayten Şanlan
|159
|85
|2578,46
|2026/122
|Şaban Menteş, Cafer Menteş, Muzaffer Menteş, Gülsüm Durusulu, Şevket Menteş
|159
|87
|2017,21
#ilangovtr Basın no ILN02517208