BOYABAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BOYABAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sinop ili, Boyabat, ilçesi, Çattepe köyü sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlara Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olması nedeniyle, davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 03/08/2026 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını kamulaştırmayı yapan EPDK'ya karşı açabilecekleri, idari yargıda dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgeleyemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden Maliye Hazinesi adına tescil edileceği, mahkemece kararlaştırılacak kamulaştırma bedelinin hak sahiplerini adına Halk Bankası Boyabat Şubesine yatırılacağı ve taşınmaz malın değeri ve dava ile ilgili delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur. 07/07/2026

ESAS NO DAVALILAR ADA PARSEL Kamulaştırılan ALAN (m²) 2026/85 Satılmış Ertaş, Sultan Boğa,Dursun Şanlan, Vasfiye Şanlan, Hatice Kapusuz, Gültop Karaman, Döndü Efe, Ayşe Ertaş, Gülfidan Şanlan, Kemal Ertaş, Hamide Oruç, Gülten Demir, Güler Gezer, Yaşar Ertaş, Muammer Ertaş, Hanife Solmaz, Fatma Özcan, Cüneyit Ertaş 123 25 15,19 2026/86 Sultan Boğa, Zühtü Boğa, Lütfi Boğa, İsmail Boğa, Keziban Durak 123 27 1440,29 2026/87 Sabri Boğa, Yılmaz Boğa 123 29 3253,26 2026/88 Recep Durmuş, Mahir Durmuş 123 32 977,91 2026/89 Hava Şahin, Ali Şahin, Hasan Şahin, Ahmet Şahin, Döndü Bora, Hamide Kayan, Dudu Taş, Hanife Kartal 123 43 4261,71 2026/90 Ali Altay 123 45 17,75 2026/91 Satılmış Boğa 123 52 333,94 2026/92 Ali Altay 123 57 503,03 2026/93 Mehmet Oruç 123 62 1384,56 2026/94 Ali Altay 123 64 1122,7 2026/95 Yaşar Menteş, Şaban Menteş 126 1 49,79 2026/96 Ali Altay 127 3 1140 2026/97 Şaban Menteş, Cafer Menteş, Muzaffer Menteş, Gülsüm Durusu, Şevket Menteş 127 4 7228,47 2026/98 Satılmış Ertaş, Sultan Boğa,Dursun Şanlan, Vasfiye Şanlan, Hatice Kapusuz, Gültop Karaman, Döndü Efe, Ayşe Ertaş, Gülfidan Şanlan, Kemal Ertaş, Hamide Oruç, Gülten Demir, Güler Gezer, Yaşar Ertaş, Muammer Ertaş, Hanife Solmaz, Fatma Özcan, Cüneyit Ertaş 127 6 1001,6 2026/99 Satılmış Ertaş, Sultan Boğa,Dursun Şanlan, Vasfiye Şanlan, Hatice Kapusuz, Gültop Karaman, Döndü Efe, Ayşe Ertaş, Gülfidan Şanlan, Kemal Ertaş, Hamide Oruç, Gülten Demir, Güler Gezer, Yaşar Ertaş, Muammer Ertaş, Hanife Solmaz, Fatma Özcan, Cüneyit Ertaş 127 14 912,31 2026/100 Satılmış Ertaş, Sultan Boğa,Dursun Şanlan, Vasfiye Şanlan, Hatice Kapusuz, Gültop Karaman, Döndü Efe, Ayşe Ertaş, Gülfidan Şanlan, Kemal Ertaş, Hamide Oruç, Gülten Demir, Güler Gezer, Yaşar Ertaş, Muammer Ertaş, Hanife Solmaz, Fatma Özcan, Cüneyit Ertaş 127 16 349,6 2026/101 Absin Karatay, Zühre Okur, Keziban Büyükkayıkçı, Güldana Kocasakal 127 65 140,92 2026/102 Adil Aktay 128 20 5,71 2026/103 Kadir Şanlan, Rıfat Şanlan 153 11 844,32 2026/104 Hasan Şanlan, Hüseyin Şanlan, Mevlüt Şanlan, Mehmet Şanlan, Ali Şanlan, Keziban Tokmak, Hamide Şanlan, Mahmut Şanlan, Muhammet Şanlan, Şehri İnce, Yeter Keklik, Ayşe Birvar, Havva Özyürük 153 13 3872,12 2026/105 Hüseyin Eren, Nuran Taş, Fatih Taş, Fethi Taş, Hanife Türk 155 4 95,3 2026/106 Vedat Eren, Sedat Eren, Aysel Yanık, Gülüser Gök, Cemile Şahin, Nursel Memişoğlu, Gülten Taş, Ayten Şanlan 155 5 32,42 2026/107 Fadime Maviş, Sabire Karayel, Sariye Akman, Mustafa Demir 155 9 320,99 2026/108 Fadime Maviş, Sabire Karayel, Sariye Akman, Mustafa Demir 156 3 185,17 2026/109 Bekir Oruç 158 2 2828,55 2026/110 Fadime Maviş, Sabire Karayel, Sariye Akman, Mustafa Demir 158 4 103,93 2026/111 Dursun Kayan 158 17 743,41 2026/112 Mehmet Kayan 159 6 269,41 2026/113 Mehmet Oruç 159 7 224,36 2026/114 Mehmet Kayan 159 12 208,27 2026/115 Ramazan Akdeniz, Hasan Akdeniz, Aynur Oruç, Maksude Akdeniz 159 19 1652,17 2026/116 Hamide Oruç, Bayram Oruç, Nurten Durmuş, Döndü Koçmar, Hava Şahin, Şengül Oruç, Yeter Taş, Gülten Boğa 159 20 1681,99 2026/117 Ünal Oruç 159 22 947,29 2026/118 Ramazan Eren, Nuran Taş, Fatih Taş, Fethi Taş, Hanife Türk 159 24 2580,27 2026/119 Ali Eren, Vasfiye Taş, Murat Eren 159 80 3779,87 2026/120 Ali Kaçmaz 159 82 45,18 2026/121 Vedat Eren, Sedat Eren, Aysel Yanık, Gülüser Gök, Cemile Şahin, Nursel Memişoğlu, Gülten Taş, Ayten Şanlan 159 85 2578,46 2026/122 Şaban Menteş, Cafer Menteş, Muzaffer Menteş, Gülsüm Durusulu, Şevket Menteş 159 87 2017,21

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