BOTAŞ DOĞAL GAZ İLETİM II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

12 AYLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ (A SINIFI İSG UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ) HİZMET ALIMI İŞİ
12 Aylık İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri (A Sınıfı İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli) Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2025/1963115
1- İdarenin
1.1. Adı
:
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) DOĞAL GAZ İLETİM 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)
1.2. Adresi
:
RAMAZANOGLU MAH. KAYNARCA CAD. PENDİK/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02165604000
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
26.11.2025 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
BOTAŞ DOĞAL GAZ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
3- İhale konusu hizmet alımının
3.1 Adı
:
12 Aylık İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri (A Sınıfı İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli) Hizmet Alımı İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
Bir yıl içinde toplam A SINIFI İSG UZMANI 1520 saat, İŞYERİ HEKİMİ 354 saat, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 332 saat
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İdarenin; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Ramazanoğlu Malı. Kaynarca Cad. No: 74 adresinde bulunan Doğal Gaz İletim II. Bölge Müdürlüğü Pendik Yerleşkesi ve bağlı olduğu sorumluluk sahası (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın Bilecik), Ambarlı CS-2 Kompresör Birim Başmühendisliği (BOTAŞ Ambarlı Yerleşkesi), Filyos Ana Ölçüm Birim Başmühendisliği (BOTAŞ Çaycuma Filyos Ana Ölçüm İstasyonu Yerleşkesi)
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihi 01.01.2026, işin bitiş tarihi 31.12.2026
3.5. İşe başlama tarihi
:
01.01.2026
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:
İstanbul İli İçin Geçerli OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) yetki belgesi
4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler:
Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
