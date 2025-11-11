×
BOTAŞ DOĞAL GAZ İLETİM II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 00:00

 

12 AYLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ (A SINIFI İSG UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ) HİZMET ALIMI İŞİ

12 Aylık İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri (A Sınıfı İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli) Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2025/1963115

 

1- İdarenin

1.1. Adı

:

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) DOĞAL GAZ İLETİM 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)

1.2. Adresi

:

RAMAZANOGLU MAH. KAYNARCA CAD. PENDİK/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası

:

02165604000

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

  

2.1. Tarih ve Saati

:

26.11.2025 - 11:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres

:

BOTAŞ DOĞAL GAZ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU



3- İhale konusu hizmet alımının

  

3.1 Adı

:

12 Aylık İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri (A Sınıfı İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli) Hizmet Alımı İşi

3.2. Niteliği, türü ve miktarı

:

Bir yıl içinde toplam A SINIFI İSG UZMANI 1520 saat, İŞYERİ HEKİMİ 354 saat, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 332 saat
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İdarenin; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Ramazanoğlu Malı. Kaynarca Cad. No: 74 adresinde bulunan Doğal Gaz İletim II. Bölge Müdürlüğü Pendik Yerleşkesi ve bağlı olduğu sorumluluk sahası (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın Bilecik), Ambarlı CS-2 Kompresör Birim Başmühendisliği (BOTAŞ Ambarlı Yerleşkesi), Filyos Ana Ölçüm Birim Başmühendisliği (BOTAŞ Çaycuma Filyos Ana Ölçüm İstasyonu Yerleşkesi)

3.4. Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2026, işin bitiş tarihi 31.12.2026

3.5. İşe başlama tarihi

:

01.01.2026



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

İstanbul İli İçin Geçerli OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) yetki belgesi

4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler:

Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.


 

#ilangovtr Basın no ILN02331245