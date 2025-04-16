BORÇKA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Mahkememizde yapılan yargılaması neticesinde, 22/09/2017 tarihli, 2014/57 Esas ve 2017/36 karar sayılı karar ile; Mukhamed oğlu, 27/06/1963 Gürcistan doğumlu Davit SHARASHIDZE hakkında; "Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak" suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/09/2017 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 3/18. maddesi gereğince 80,00 TL Adli Para Cezası ve 2 Yıl 6 Ay Hapis İle Cezalandırılmasına" ilişkin yokluğunda verilen mahkumiyet kararının sanığın adreslerine tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağı geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanla Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02206609