BOR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BOR

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

12.11.2025

Sayı :2024/301 Esas

İLAN

Davacı , TEİAŞ GENEL .MÜD. ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizce davacı tarafından bildirilen adresinize tebligat çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından, dahili davalı dilekçesi ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra, dahili davalı dilekçesi, bilirkişi raporunun ve 23/01/2026 günü saat 09:30'da yapılacak duruşma davetiyesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesine iki haftalık süre içeresinde cevap dilekçesi verebileceği, bilirkişi raporuna iki hafta içerisinde beyan ve itiraz dilekçesi sunabileceğinin, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dahili davalı NOMAN LEVENT'e tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02346998