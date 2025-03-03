BOR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BOR

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

24.02.2025

Sayı :2024/210 Esas

İLAN

Davacı MALİYE HAZİNESİ ile Davalı NİĞDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Niğde ili, Bor ilçesi, Kemerhisar kasabası, Çayır mahallesi, 430 ada 1parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Şaziye'nin sağ olup olmadığı, yaşayıp yaşamadığı ve mirasçıları tespit edilemediği mal varlığının 10 yıldır kayyım tarafından yönetildiği anlaşıldığından TMK. 32. ve 33. maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren 6ay içinde adı geçen ve mirasçıları hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2024/210 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi halde bu süre içerisinde hiç bir hak sahibi ortaya çıkmazsa Gaip'lerin mirasının Devlete geçirilmesine karar verileceği İLANEN DUYURULUR.

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