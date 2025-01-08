T.C. BOR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/296,297,298,301,302,303,304 Esas 19/12/2024

İLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda belirtilen listede mevkii, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak,

1-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ Genel Müdürlüğünün 154 kV G4-Bor-2GES TM - Bor OSB TMEnerji İletim Hattıve154 kV G4-Bor- 3 GES TM- Bor TMEnerji İletim Hattı altında kalan bir kısım taşınmazların Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 08/02/2023 tarihli ve 7-6 sayılıkamu yararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, İş bu kamu yararı kararı 28/02/2023 Tarih ve 58336634-752.01.01-173900 sayılı yazı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylandığı,

2-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleriuyarınca oluşturulan kıymet takdir komisyonunun 27/10/2023 tarihile taşınmaz için değer tespiti yapıldığı,

3-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleriuyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılantaşınmazda taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanmadığına dair tutanak düzenlendiği,

4-Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

5-Açılacak davaların TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A Ş adresine tevcih edileceği,

6-Davalı tarafça 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A Ş adına tescil edileceği,

7-Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C. Vakıflar Bankası Bor Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı,

8-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, Hususları 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.

2024/296 Niğde ili, Bor ilçesi, Acıgöl mahallesi 127 ada 110 parsel, Davalı Mulla Kayı 2024/297 Niğde ili, Bor ilçesi, Acıgöl mahallesi 510 ada 14 parsel Davalı Yıldız Duras 2024/298 Niğde ili, Bor ilçesi, Bentkavak mahallesi 1580 ada 24 parsel Davalılar; Adem Okurlar, Arif Okullar, Bingül Çimencan, Enes CanOkurlar, Eren Okurlar, Nurgül Arısoy, Dilek Mutlu, Fatma Okurlar, Saliha Özdoğan 2024/301 Niğde ili, Bor ilçesi, Acıgöl mahallesi 1782 ada 51 parsel Davalılar;Ahmet Binay,Mahmut Binay,fatma Binay,Haceli Binay, Hacı Binay, Hafize Binay, Menşure Binay, Ulviye Binay, Abdullah Binay, Ali Süren,Fatma Süren, İsmail Süren, Nevriye Süren, Serpil Süren, Sevim Süren, Aysel Binay,Fatih Binay ,yeşim BinayErol Binay, İsminaz Binay,Mehmet Ali Binay,Ali Binay, Ayşe Binay, Cansu Binay, Tahsin Binay, Ayhan Çadallı 2024/302 Niğde ili, Bor ilçesi, Acıgöl mahallesi 1775 ada 76 parsel Davalı Nazire Karataş, Yaşar Karagözoğlu 2024/303 Niğde ili, Bor ilçesi, Acıgöl mahallesi 1773 ada 71 parsel Davalı Nihat Aygüneş 2024/304 Niğde ili, Bor ilçesi, Bağdüz mahallesi 529 ada 9 parsel Davalı Duran Arslan

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