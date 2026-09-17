BOLVADİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

BOLVADİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Esas No: 2022/684

Karar No : 2025/865



"Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/12/2025 tarihli ilamı ile 213 Sayılı VUK'nun 359/b, 5237 S.Y.'nın 43/1, 62/1, 53/1 maddeleri gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜNHAPİS-Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmasına karar verilen Mehmet ve Gülüzar oğlu, 15/07/1976 Ankara Doğumlu, Ankara ili Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi nüfusuna kayıtlı MURAT METE tüm aramalara rağmen bulanamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, karara karşı istinaf hakkı bulunup tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile başka yerde bulunması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak üzere müracaat süreti ile veya Ceza İnfaz Kurumu Tutukevinde beyanda bulunmak üzere veya bu yolla gönderilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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