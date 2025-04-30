BOLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.BOLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/59 Esas

Davacı TAHSİN ÖZAKYOL tarafından davalı Hazine-i Maliye aleyhine mahkememizde açılan Zilliyete Dayalı Tapu Tescil davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince; Davacı mahkememize vermiş olduğu 09/02/2022 tarihli dilekçesi ile; Bolu İli, Merkez İlçesi Dodurga mahallesi sınırları içerisinde, Bolu Merkez Dodurga mahallesi 176,177,178 ve 900 nolu parsellerin arasında kaldığı belirlenen 31/07/2024 tarihli bilirkişi raporunda ekli krokide A harfi ile gösterilen5.469,18 m2 alanlı arazinin Medeni Kanunun 713 maddesi gereğince adına tescilini talep ve dava etmiştir. Dava konusu taşınmaza hak iddia edenlerin ve tescile itirazları olanların 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına itirazlarını bildirmeleri ilan olunur.

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