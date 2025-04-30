BOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/268

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili dava dilekçesinde; Bolu ili Merkez ilçesi Salıbeyler Mahallesinde bulunan 68 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Mehmet'in'' kim olduğunun bilinmediği, bilenmeyen şahıs olması sebebiyle Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24.09.2014 tarih ve 2014/399 Esas 2014/747 Karar sayılı ilamı ile kendisine Bolu Defterdarının kayyım tayin edildiğini belirterek, TMK 588 m gereğince kim olduğu bilinmeyen "Mehmet'in" dava konusu taşınmazın hissesinin kayyımlıkla idare edilen malvarlıkları ve başkaca tüm mallarının hazineye intikali ile karar verilmesi talep edilmiş olmakla, adı geçen hakkında malumatı olanların veya bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememize bilgi verilmesi, ilk ilan tarihi olan 13/12/2024 tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçeni veya kendilerini tanıyanların Mahkememize bilgi için başvurmaları halinde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 18/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02215349