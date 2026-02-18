BOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BOLU 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

12/02/2026

Sayı : 2022/18 Ort. Gid. Satış

İLAN METNİ

Satış Memurluğumuzun yukarıda numarası yazılı satış dosya üzerinden satış işlemleri devam eden Bolu İli Merkez Müstakimler Köyü 311 Parsel (Yeni 103 Ada 291 Parsel) sayılı taşınmazın Umum Arasında Açık Artırma Usulü ile satışına ve hissedarlardan tebligat yapılamayan hissedar SVITLANA SEMERCİ - T.C. No 19258606568 (Adresi : 13100-Aix En Prov / Fransa Cumhuriyeti)'a tebliğe esas olmak üzere; 07/03/2025 tarihinde taşınmaz başında bilirkişiler eşliğinde yapılan keşif sonucu, taşınmazın satışa esas muhammen bedeli, üzerindeki yapı ve ağaçlarla birlikte 532.212,00-TL olarak belirlenmiş olup, bilirkişi raporu ile belirlenen bedele 7 gün içerisinde dava açmak suretiyle itiraz hakkınız olduğu, 7 gün içerisinde Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde Kıymet Takdirine İtiraz davası açmadığınız takdirde satış işlemlerine devam edileceği hususu ihtaren tebliğ/ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02403361