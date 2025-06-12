BOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BOLU 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/1 Tereke Satış

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYENİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLANMÜTEVEFFA (MURİS) :Selim KABADAYI (TC 15322737572)

SON YERLEŞİM YERİ: Karamanlı Mah. Stadyum cad No:49/2 Merkez Bolu Yukarıda yerleşim yeri yazılı muris hakkında Bolu 2 Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/09/2023 tarih ve 2021/14 Tereke esas, 2022/21 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kaldırılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.(İc.İf.K. 166, 182)

#ilangovtr Basın no ILN02240968