BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müd. ile aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu; Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Mad. uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;

Açılacak işbu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,

Kamulaştırma Kanunu 14. Mad.de öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına açılacak hesapta T.C. Vakıflar Bankası T.A.Ş. Bolu Şubesine yatırılacağı,

-Konuya ve taşınmazların malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi 4.bendi gereğince ilanen tebliğ olunur.24/12/2024

KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER:

İLİ:BOLU İLÇESİ:MERKEZ

DOSYA NO MAHALLE/KÖY ADA/PARSEL MALİK 2024/281Esas Yakabayat 101 Ada 57 parsel Hakkı Çelik 2024/282 Esas Yakabayat 141 ada 5 parsel Şerafettin-Adnan-Fatma-Kamile-Şerife -Müzeyyen Şahin, Nezaket Acar, Hamide Cihan, Emine Dinçer, Karayolları Gen. Müd. 2024/283Esas Bahçeköy 101 ada 46 parsel Nazile Baysal, Nurcan Baysal Canbey, Armağan Baysal, Hacer Gülcan Ceyhan, Fatma Konuk, Fatma Özkan , Muhsin Baysal Şeref Çakır, Bayram Baysal, Hatice Özay , Emine Çakır, Burhan Öztürk, Fatma Kandemir, Hulusi Öztürk, Remzi Ayhan, Necmi Ayhan, Ahmet Baysal, Karayolları Genel Müd. 2024/284 Esas Bahçeköy 102 ada 94 parsel Aziz Yılmaz 2024/285 Esas Bahçeköy 134 ada 35 parsel Hacer Cengiz, Abdullah Esen, Niyazi Turan, Rafet Cengiz, Karayolları Genel Md., Lütfi Karataş 2024/286 Esas Yakabayat 137 ada 298 - 299 parsel İsmail Yakalı 2024/287 Esas Bahçeköy 102 ada 1 parsel Hülya Ünsal, Nazmiye Adanır, Nezaket Gülderen, Kazım Kabadayı, Emine Kabadayı, Ömer (Hasan oğlu)

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