BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/213 Esas

DAVALI : Anadolu Sofrası Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Limited ŞİRKETİ ve diğ.

Davalı Anadolu Sofrası Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti ' ye bilirkişi raporu duruşma günü ve saatinin ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla, Davacı tarafından Davalılar aleyhine açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında; Davalı Anadolu Sofrası Gıda Ür. San Ve Tic Ltd. Şt ' nin Kıdeme Esas Hizmet Süresi : 6246 gün, Davalıdaki hizmet Süresi :598 Gün, ödenen miktarlar 789,032,68 TL, günlük karşılığı 126,326077489593 TL, davalının sorumluluğu 75.542,99 TL olduğu kanaatini bildirmiştir. (Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.)

Duruşmanın 16/12/2026 günü saat 10:20' de yapılacağından, duruşmaya gelmeniz, aksi takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve HMK m. 150 hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzdakarar verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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