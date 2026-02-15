BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/449 Esas

DAVACILAR :

Gülgün HALICI

Selda GÜLER

Selma KARABULUT

VEKİLİ : Av. Hakan YILMAZ

DAVALI : Akkadın HALICI - 24950208606 T.C. Kimlik No'lu, 29/05/1974 doğumlu, Mehmet Şahide kızı.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı Akkadın HALICI'nın tebligata yarar yurtiçi ve yurtdışı açık adresleri tespit edilemediğinden, tespit edilen adreslerine de tebligat yapılması mümkün olmadığından, duruşma gününün ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 03/03/2026 saat: 09:10' da "Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasına esas olmak üzere; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor veya imkansız ise yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakiaları inkar etmiş sayılacağınız(6100 sy HMK'nun 122,127 ve 128 md.), belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." hususu, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02402019