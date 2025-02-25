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T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/740

KARAR NO: 2024/709

DAVACI : LEYLA ÇAYIR- AV.SEVİM BÜŞRA ŞAHİN

DAVALILAR :

1- GÜLCAN ERMİSER- 56326572196 T.C. Kimlik numaralı, Murat ve Naciye' den olma, 01/09/1977 Sarıkaya doğumlu.

2- RIZA ERMİSER- 40772090526 T.C. Kimlik numaralı, Murat ve Naciye' den olma, 18/09/1975 doğumlu.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dahili davalılar Gülcan ERMİSER ve Rıza ERMİSER' in tebligata yarar yurtiçi ve yurtdışı açık adresleri tespit edilemediğinden, tespit edilen adreslerine de tebligat yapılması mümkün olmadığından, mahkememizin 10/09/2024 tarih ve 2021/740 Esas, 2024/709 Karar sayılı kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Davanın KABÜLÜ ile dava konusu; Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Yapalak Mah./Köyü 129 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın tapu kaydındaki bütün yükümlülüklerle birlikte SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE,

Gerekçeli kararın ilan edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/01/2025

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