BOĞAZLIYAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BOĞAZLIYAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/83 Esas

DAVALILAR :

1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BOĞAZLIYAN MALMÜDÜRLÜĞÜ

2- YOĞUNHİSAR KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ TEMSİLEN KÖY MUHTARLIĞI Yoğunhisar Köy Muhtarlığı Boğazlıyan/ YOZGAT

Mahkememizde görülen Tapu iptali ve tescil davası nedeniyle Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Yoğunhisar köyü kuzeyinde 143 ada 106 parsel, güneyinde 143 ada 67 parselle çevrili alan taşlık niteliği ile tescil harici bırakılmış taşınmaz hakkında TMK'nun 713.maddesi uyarınca ilan olunur.

Dava konusu yer üzerinde hak talep edenlerin bu süre içerisinde iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde mahkememize başvurmaları rica olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02242432