BOĞAZLIYAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Ühersozune duş dem Tür

BEKANNTMACHUNG

VOM 2. ZIVİLGERİCHT BOĞAZLIYAN / GERİCHTSYORSİTZ

AKTENZELCHEN: 2024/8 Hauptsache

BEKLAGĞTER: Hüseyin Çelik — Başhoroz Köyü, Boğazlıyan / Yozgatİm Reçhisstreit zur Unterlassung der

Besilzstürunu (bei grundbuchlich cingetragenem

Grundstück). den der Klüyer geyen Sie anpestrenut hat, würde Folgendes Testgestelli:

« Gemâf den Ünterlayen ünseri Geriebis belünft sich dic Rückstündige

Nützünegsentsehâdigune misil) tür diç İctzlen 10 Jahre zum Zeiipunki der

Kiageerhebung auf insgcsamı 191.204.0011

« İm ergünzenden landwirtsehalilichen Sachverstöndigengmachteri wurde k

dass die Rückstândige Nutzüngsenisehâdiğung Tür die etzten 5 Jahre zum Z

der Klageerhebune 130.387.00 TI. betrüpt,

«Der Klâğgerverireter hat einen Ânderunesantrag (Islah Dilekçesi) vingereichi und die

Klageforderung von 53.000.00 TL auf 130.387.00 TI. erhühi.

Da an die in den Sachverstândiyengutachten und im Ânderungsantrag angeğgebene Adresse

keine Zustellung erfolgen könnle. würde cin Ladunirssehreiben mit der

Verhandlüngsterminmitteilüne an Thre Adresse gesender. jedoch könnte die Zustetlung

aufgrund ciner ungültigen Adresse nicht ertolgen,

Daher wurde entschieden, dass da hverstöndiyengulachten, das er;

Sachverstündigengutaehten und der Ânderunysantrap per ölYentlicher Bekanntmachuny

zügestellt werden

KS ward dhnen hicmi? mitgelcili, dass Si

»Persönlich zur Verhandlune erseheinen öder sich durch cinen Anwalt vertreten lassen

Müssen.

« Talls Sic nicht erseheinen. wird das Verfahren gemâli Artikel 213/2 der

prozessordnunu (ELULM.K.). geğindert düreh das Geselz Nr. 3156. in 1hrer

Abwesenhelt fortgescizi.

Dicses Sachverstândiyengutachten. das ergünzende Sachverstând Ânderungsantrap gelten als per öltentlicher Bekannimachirg ziigen gutachter und der sicili.

#ilangovtr Basın no ILN02205143