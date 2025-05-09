BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ

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BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR
BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönlendirme Tabelaları ve Folyo Uygulama Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/491088
1-İdarenin
a) Adı
:
BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
b) Adresi
:
İSMET PAŞA MAH. TUNA CAD. GÜN IŞIĞI SİTESİ C2 BLOK NO: 59ER 34040 BAYRAMPAŞA BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
02126630303 - 2124879954
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
Yönlendirme Tabelaları ve Folyo Uygulama Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
9.000 Metrekare Yönlendirme Tabelaları ve 20.000 Metrekare Folyo Uygulama Hizmet Alımı
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İdarenin belirleyeceği İstanbul geneli lokasyonlar
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
02.06.2025 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük - İsmet Paşa Mah. Tuna Cad. Gün Işığı Sitesi C2 Blok No: 59er Bayrampaşa/İstanbul
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen her türlü matbaa, vinil, pleksi, kumlama, foreks, folyo ve tabela vb. muhtelif baskı, satış ve uygulama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
#ilangovtr Basın no ILN02220095