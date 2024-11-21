Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞİ
|Vergi No
|Soyad Ad
|Adres
|Vergi Dönemi
|Vergi Kodu
|Takip Dosya No
|VERGİ ASLI BORCU TOPLAMI
|0040023742
|TEKİN ACAR
|YOK YOK Kapı No:YOK Daire No: YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ
|06/2017-06/2017
|0015
|2024021914Anp0000055
|3.433.849,56
|BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFİNE AİT OLUP YUKARIDA ADI SOYADI VE ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA TAHAKKUK EDEN VERGİ VE CEZALAR NEDENİYLE TANZİM OLUNAN ÖDEME EMİRLERİ BİLİNEN ADRESLERİNDE BULUNMAMALARI NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYILI V.U.K’NUN 103-106 MADDELERİNE İSTİNADEN VERGİ DAİRESİNCE İLAN KOYMAYA MAHSUS YERİNE ASILMASINI İZLEYEN ONBEŞİNCİ GÜNÜ İLAN TARİHİ OLDUĞU İLGİLİLERİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAATTA BULUNMALARI VEYAHUT TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI AYIN SONUNDA MÜRACAATTA BULUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESİNİ BİLDİRMEYENLER HAKKINDA İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞ YAPILMIŞ OLACAĞI İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın no ILN02125984