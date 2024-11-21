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BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 00:00
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞİ
 
Vergi NoSoyad AdAdresVergi DönemiVergi KoduTakip Dosya NoVERGİ ASLI BORCU TOPLAMI
0040023742TEKİN ACARYOK YOK Kapı No:YOK Daire No: YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ06/2017-06/201700152024021914Anp00000553.433.849,56
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFİNE AİT OLUP YUKARIDA ADI SOYADI VE ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA TAHAKKUK EDEN VERGİ VE CEZALAR NEDENİYLE TANZİM OLUNAN ÖDEME EMİRLERİ BİLİNEN ADRESLERİNDE BULUNMAMALARI NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYILI V.U.K’NUN 103-106 MADDELERİNE İSTİNADEN VERGİ DAİRESİNCE İLAN KOYMAYA MAHSUS YERİNE ASILMASINI İZLEYEN ONBEŞİNCİ GÜNÜ İLAN TARİHİ OLDUĞU İLGİLİLERİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAATTA BULUNMALARI VEYAHUT TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI AYIN SONUNDA MÜRACAATTA BULUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESİNİ BİLDİRMEYENLER HAKKINDA İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞ YAPILMIŞ OLACAĞI İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02125984