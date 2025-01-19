BODRUM 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BODRUM 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/258 Esas

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhekmat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA

Davacı Hürriyet Ülker tarafından davalılar Maliye Hazinesi aleyhine Muğla ili, Bodrum ilçesi, Kumköy mahallesi 137 ada 11 parsel sayılı taşınmaz hakkında Mahkememize 2024/258 Esas (Eski Esas 2024/663) sayılı dava dosyası açılmış olup,

Dava konusu Muğla ili, Bodrum ilçesi, Kumköy mahallesi 137 ada 11 parsel sayılı taşınmaza ilişkin mahkememizde işbu dava açılmış olmakla dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiası bulunanların ve davaya katılmak isteyenlerin TMK'nın 713. Maddesi gereğince, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde tescile karar verilebileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02158645