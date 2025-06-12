BODRUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. BODRUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas no: 2024/20 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa HASAN AYÇİÇEĞİ ' neait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Cilt No:33 Hane No:52nüfusa kayıtlı, Cemil ve Binnaz oğlu, 44473510154 T.C. Kimlik Numaralı müteveffa HASAN AYÇİÇEĞİ ,28/02/2024 tarihinde vefat etmiş olup, müteveffanın mirasının en yakın mirasçıları tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 590ncu maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Müteveffa HASAN AYÇİÇEĞİ ile ilgili olarak alacak ve borçları olan ilgililerin alacak ve borçlarını ilân tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde varsa alacak ve borçlarını mahkememiz dosyasına kaydettirmeleri aksi halde iflâsa müteallik muamelelerin tatbikine devam edileceği, masrafı peşin verilmediği takdirde iflâsın kapatılacağı hususu ilgililere ilân olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02240601