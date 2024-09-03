BODRUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BODRUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas no: 2023/21 Tereke Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa , MEHMET YEKTA BERKMAN ' a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Kumburgaz Mah/Köyü, Cilt No:12 Hane No:83 nüfusa kayıtlı, Gıyasettin ve Müyesser oğlu, 14573388458 T.C. Kimlik Numaralı müteveffa MEHMET YEKTA BERKMAN ,13/08/2023 tarihinde vefat etmiş olup,

Müteveffa MEHMET YEKTA BERKMAN ile ilgili olarak alacak ve borçları olan ilgililerin alacak ve borçlarını ilân tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde varsa alacak ve borçlarını mahkememiz dosyasına kaydettirmeleri aksi halde iflâsa müteallik muamelelerin tatbikine devam edileceği, masrafı peşin verilmediği takdirde iflâsın kapatılacağı hususu ilgililere ilân olunur. 02/01/2023

#ilangovtr Basın no ILN02084093