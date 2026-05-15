BODRUM 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BODRUM 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS N. : 2022/452

KARAR N. : 2025/ 1202

KARAR TARİHİ : 25/12/2025

SIFATI : Müşteki

ADI SOYADI : GEORGE ERNEEST HOPSON

BABA ADI : Erneest

DOĞUM YERİ / TR : İngiltere 1946 doğumlu

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında

Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal

KARAR : Mahkumiyet

Mahkememizin 2022452 110 Esas 2025/1202 Karar sayılı dosyasında müşteki George Erneest Hopson hakkında verilen gerekçeli kararın yukarıda açık kimliği yazılı mağdurun adresinin tespit edilememiş olmasından dolayı 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30.maddeleri gereğince sanık hakkında verilen hükmün ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31.maddesi gereğince, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 13/05/2026

