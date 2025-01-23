BODRUM 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

22/01/2025

T.C.

BODRUM

2. İCRA DAİRESİ

2022/51 TLMT.

BODRUM 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞ İLANININ BORÇLUYA İLANEN TEBLİĞİDİR

ALACAKLI : SEVAL TÜRKEŞ, 44782393684TC Nolu,

VEKİLİ :Av. Hasan Hilmi Yılmazer

BORÇLU : 1- İLKER YILMAZ, 23218735618TC Nolu, Yıldız Mahallesi Şehit Doğan Sokak No: 84/4 Çankaya/Ankara Çankaya / ANKARA

Yukarda tarafları belirtilen borçtan dolayı Ankara 7. Genel İcra Müdürlüğünün 2023/61171 Esas dosyasından gönderilen satış talimatı gereği talimat dosyamızdan borçlu adına kayıtlı bulunanMuğla İli Bodrum İlçesi İslamhaneleri Mahallesi 131 Ada 13 parselde kayıtlı 34 nolu bağımsız bölüm taşınmaza ilişkin 09/01/2025 tarihli satış kararı alınmış olup tüm ilgililere tebliğ gönderilmiştir. Talimat dosyamız borçlusu (3. Şahıs ) İlker YILMAZ'ın esas dosyasından kıymet takdirinin tebliğ yapılamadığından ilanen tebliğ yapıldığı ve yine satış ilanın İlker YILMAZ'a ilanen tebliğine karar verildiğinden alınan talimat uyarınca adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan Tasarrufun iptali kararı uyarınca dosya borçlusu İlker YILMAZ'a ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

Taşınmaz:Muğla İl, Bodrum İlçe, İSLAMHANELERİ Mahalle/Köy, 131 Ada, 13 Parsel, 34 NOLU B.BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmazın değerinin 3.844.000,00 TL olabileceği denilmiştir. Taşınmaz Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2008/266 Esas, 2012/239 Karar sayılı tasarrufun iptali kararı satışa konu edilmiştir.

Adresi : İslamhaneleri Mah. Hürriyet Cad. No: 10/A Bodrum/MuğlaBodrum / MUĞLA

Yüzölçümü : 13.141,64 m2

Arsa Payı : 120/13141

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 3.844.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 13:55

İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren varsa itirazının 7 gün yasal süreye ilaveten 15 gün toplam 22 gün içerisinde itiraz etmesi, itiraz edilmediği taktirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği, 09/01/2025 tarihli satış ilanın borçluya tebliğ yerine kain olmak üzere ilan olunur.

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