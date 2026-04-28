BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/341 Esas

DAVALI : OSMAN ASAR, Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi Gündoğan Sahil Sitesi

Davacı Yasemin YARDIMCI ÖZCAN tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı mernis adresinize tebliğe çıkartılmış, iade dönmesi üzerine mernis adresinize 21/1'ye göre tebliğ yapılmıştır.

Ön inceleme duruşma gününün tebliğ edilmesi esnasında adresten ayrıldığınız anlaşılmış, mernis adresinizin bulunmaması ve yurt dışı adresinizin de bulunmaması sebebiyle, adınıza ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin ön inceleme tensip zaptı gereğince, "Bu nedenlerle ön inceleme duruşmasının 25/02/2026 günü saat 12:05'e bırakılmasına, ön inceleme duruşma gününün taraflara 6100 sayılı yasanın 139. maddesi gereğince, 6100 sayılı HMK'nın 140. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 146. Maddesi gereğince ihtarın bu tensip zaptı ile beraber taraflara ihtarına ve tebliğine, sürenin tebliğden itibaren başlayacağının bildirilmesine,

İlk duruşma günü ön inceleme yapılıp, şartları mevcut ise aynı duruşmada tahkikat aşamasına geçilmesine,

HMK'nın 186. Maddesi hükmü uyarınca tahkikatın tamamlanması halinde sözlü yargılama aşamasına geçilebileceğine; bu halde taraflara sözlü yargılama için ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususunun taraflara işbu tensip ile ihtarına" dair karar verilmiştir.

Mahkememizce 25/02/2026 gününde yapılan ön inceleme duruşması ile, mahkememiz ara kararı uyarınca ön inceleme aşamasında yapılacak başka bir işlem kalmadığından, tahkikat aşamasına geçilmesine karar verilmiş olup, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkememizde hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

Duruşma Günü: 03/07/2026 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

