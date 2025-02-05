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BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 00:00

İLAN

T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/650 Esas

DAVACI : DURSUN KARAMAN (25454378390 T.C.)

DAVALILAR :

1- AZİME EKER (32033160840 T.C.)
2- BAYRAM SERİN (61480177644 T.C.)
3- GÜLSÜM KÖSE (59953228542 T.C.)
4- HÜSAMETTİN SERİN (25223386090 T.C.)

Davacı Dursun Karaman tarafından davalılar aleyhine Mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında;

Dava konusu Muğla İli, Bodrum İlçesi, 286 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazın davacı adına tespit ve tescili talepli işbu dava açılmış olmakla;

Dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiası bulunanların ve davaya katılmak isteyenlerin TMK'nın 713. Maddesi gereğince, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları, başvurulmadığı taktirde taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu; TMK'nın 713. Maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02166866