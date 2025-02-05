BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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İLAN
T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/650 Esas
DAVACI : DURSUN KARAMAN (25454378390 T.C.)
DAVALILAR :
1- AZİME EKER (32033160840 T.C.)
2- BAYRAM SERİN (61480177644 T.C.)
3- GÜLSÜM KÖSE (59953228542 T.C.)
4- HÜSAMETTİN SERİN (25223386090 T.C.)
Davacı Dursun Karaman tarafından davalılar aleyhine Mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında;
Dava konusu Muğla İli, Bodrum İlçesi, 286 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazın davacı adına tespit ve tescili talepli işbu dava açılmış olmakla;
Dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiası bulunanların ve davaya katılmak isteyenlerin TMK'nın 713. Maddesi gereğince, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları, başvurulmadığı taktirde taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu; TMK'nın 713. Maddesi gereğince ilan olunur.
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