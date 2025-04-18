BODRUM 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

BODRUM

2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2

KARAR NO : 2025/144

DAVACI : MUSTAFA ALTINBAĞ

VEKİLİ : AV. EGE TOKAT

DAVALI : NINA STRYHUN

Mahkememizden verilen 26/02/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

1- Davanın KABULÜ ile; Sinopİli, Boyabat İlçesi, BEKTAŞ Mahallesi, Cilt:89 , Hane:21 , BSN:35 'de nüfusa kayıtlı, MAHMUT ve SÜNDÜ Soğlu, BOYABAT 25/12/1948doğumlu, 58897375732TC kimlik nolu, MUSTAFA ALTINBAĞ ile UKRAYNA Uyruklu NINA STRYHUN'un 4721 sayılı yasanın 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2- Tedbir nafakası talep edilmediğinden bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

3- Karar tarihi itibariyle alınması gereken 615,40 TL karar harcından başlangıçta alınan 59,30 TL'nin mahsubu ile bakiye 556,10 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, Bu hususta harç tahsil müzekkeresi düzenlenmesine,

4- Davada erkek tarafından yapılan 59,30 TL peşin harç, 59,30 TL başvurma harcı ve 28.129,00 TL yargılama gideri olmak üzere toplam28.247,60 TL'nin erkekten alınarak kadına verilmesine,

5- Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve takdir olunan 30.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Karar kesinleştiğinde artan masrafın yatıran tarafa iadesine,

Dair, işbu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, istinaf merciinin ilgili Denizli İstinaf Mahkemesi olduğuna, İstinaf başvurusunu hakim havaleli bir dilekçe ile gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Aile Mahkemesine ya da bu sıfatla görev yapan Asliye Hukuk Mahkemesine yapılabileceğine dair davacı, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Kararı verilmiştir. Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02208399