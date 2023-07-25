×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

BODRUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

BODRUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 00:00

İLAN

ESAS NO : 2022/794
KARAR NO : 2023/446
Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması davası nedeniyle, Hüseyin Talat ve Bedriye oğlu, 17/04/1941 d.lu, 56173077196 TC kimlik numaralı mirasçı HASAN ATEŞ BENLER'e tebligat yapılamamış olduğundan gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
1-Açılan davanın KABULÜ ile; 32920780854 T.C kimlik numaralı müteveffa AYŞE ALEV GÖKNİL tarafından Bodrum 1.Noterliğinine düzenlettirilen 12/10/2012 tarihli 5879 yevmiye numaralı ve Bodrum 1.Noterliğinine düzenlettirilen 14/11/2018 tarihli 16311 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamelerin açılıp okunduğunun ve bütün ilgililere duyurulduğunun tespitine; velayet, vesayet, miras hükümlerinin uygulanmasına ilişin tüzüğün 36/5 maddesine göre vasiyetnamenin okunduğuna ilişkin ONAY YAPILMASINA,
2-Vasiyetnamenin ve vasiyetnameden dönmeye ilişkin belgelerin mahkememiz kasasında SAKLANMASINA,
İlişkin istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.21/10/2021
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.17/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01864722

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01864722#İlaşngovtr