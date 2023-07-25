BODRUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/794
KARAR NO : 2023/446
Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması davası nedeniyle, Hüseyin Talat ve Bedriye oğlu, 17/04/1941 d.lu, 56173077196 TC kimlik numaralı mirasçı HASAN ATEŞ BENLER'e tebligat yapılamamış olduğundan gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
1-Açılan davanın KABULÜ ile; 32920780854 T.C kimlik numaralı müteveffa AYŞE ALEV GÖKNİL tarafından Bodrum 1.Noterliğinine düzenlettirilen 12/10/2012 tarihli 5879 yevmiye numaralı ve Bodrum 1.Noterliğinine düzenlettirilen 14/11/2018 tarihli 16311 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamelerin açılıp okunduğunun ve bütün ilgililere duyurulduğunun tespitine; velayet, vesayet, miras hükümlerinin uygulanmasına ilişin tüzüğün 36/5 maddesine göre vasiyetnamenin okunduğuna ilişkin ONAY YAPILMASINA,
2-Vasiyetnamenin ve vasiyetnameden dönmeye ilişkin belgelerin mahkememiz kasasında SAKLANMASINA,
İlişkin istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.21/10/2021
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.17/07/2023
#ilangovtr Basın no ILN01864722