×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 00:00

T.C.
BODRUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/22 Tereke Satış

TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLÂN MAHKEMESİ:Bodrum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 07.05.2026 gün, 2025/67 TerekeEsas 2026/17 Tereke Karar sayılı Terekenin İflâs Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin kararMİRAS BIRAKAN:MUSTAFA CEVAT EVRENOSOĞLU (TC Kimlik No:10429964500, Ahmet ve Gülşah oğlu, Ankara-02.04.1947 dğ.lu,)
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır.İİK’nun 166. maddesi gereğince ilân ve tebliğ olunur. 02.10.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02563076