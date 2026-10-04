BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

BODRUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/22 Tereke Satış

TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLÂN MAHKEMESİ:Bodrum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 07.05.2026 gün, 2025/67 TerekeEsas 2026/17 Tereke Karar sayılı Terekenin İflâs Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin kararMİRAS BIRAKAN:MUSTAFA CEVAT EVRENOSOĞLU (TC Kimlik No:10429964500, Ahmet ve Gülşah oğlu, Ankara-02.04.1947 dğ.lu,)

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır.İİK’nun 166. maddesi gereğince ilân ve tebliğ olunur. 02.10.2026

#ilangovtr Basın no ILN02563076