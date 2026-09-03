BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BODRUM

1. (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2026/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLÂNI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, İSLAMHANELERİ mahallesi, BAĞLA mevkii, 117 ADA, 18 PARSEL sayılı 199 No'lu BAĞIMSIZ BÖLÜM sayılı DUBLEKS MESKEN vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Eczacılar Sitesi içerisinde kalmakta olup, betonarme inşaat tarzında ve dubleks olarak projelendirilmiştir. Taşınmazın giriş katında 1 adet açık mutfak+salon ve teras, üst katında 2 adet yatak odası, 1 adet ortak kullanım banyo+wc ve kapatılarak oda haline getirilmiş teras, çatı katında ise ebeveyn banyolu 1 adet yatak odası ile ön tarafında ise balkon kapama sistemleri ile kapatılmış ve mutfak olarak dizayn edilmiş 1 adet oda bulunmaktadır. Taşınmazın pencerelerinin pvc ve kısmen ahşap malzemeden yapıldığı, oda döşemelerinin ve ıslak hacimlerin seramik döşeme kaplı olduğu görülmüştür. Balkonlar dahil 125,00 m² büyüklüğünde olan taşınmaz kapanmaz deniz manzarasına sahiptir.

Adresi : İslamhaneleri Mah. Eczacılar Cad. No:12/199 Bodrum / MUĞLA

Ana Taş. Yüzölçümü : 62.488,79 m²

Arsa Payı : 1/229

İmar Durumu : 1/1.000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plânında; kısmen Emsal:0,30 yoğunluklu YERLEŞİK KONUT alanında,kısmen TRAFO, kısmen İMAR YOLUNDA kalmaktadır.

Kıymeti : 11.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Ortak Yer: Muğla ili, Bodrum ilçesi, İslamhaneleri Mah. 117 Ada, 18 Parsel, 199 No'lu Bağımsız Bölüm 18 Parsel, 197 No'lu Bağımsız Bölüm. 28.12.2017-27557

Beyan: Yönetim Plânı:18/10/2000

Beyan: Askeri Güvenlik Bölgesi İçerisinde Kalmaktadır. 21.03.2005-2791

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:28

02/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02541118