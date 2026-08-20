BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BODRUM

1. (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2026/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLÂNI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, AKYARLAR mahallesi, AKÇABAK mevkii, 303 ADA, 1 PARSEL sayılı 30 No'lu BAĞIMSIZ BÖLÜM sayılı MESKEN vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu bağımsız bölüm; 11.08.1988 yapı ruhsatlı S.S. Mavi Işık Yapı Kooperatifi'nde yer almaktadır. Taşınmaz herne kadar tapuda 30 no'lu bağımsız bölüm sayılı mesken vasıflı ise de; yerinde yapılan incelemede kat irtifakı kurulmuş olmasına rağmen mesken inşaatın yerinde hiç yapılmadığı tespit edilmiştir. Bağımsız bölümün dosya içerisinde mevcuz vaziyet plânına göre konumunda herhangi bir inşaî muhdesatın bulunmadığı görülmüştür. Bağımsız bölümün inşâ edilmemesi nedeniyle sadece arsa payının değeri hesaplanmıştır. Bağımsız bölümün konumlanacağı alanda deniz manzarısının bulunduğu görülmüştür.

Adresi : Akyarlar Mah. Sığıralacak Cad. (Mavi Işık Sitesi) No:25/15-2 Bodrum

Ana Taş. Yüzölçümü : 19.259,73 m²

Arsa Payı : 1/82

İmar Durumu : 1/1.000 ölçekle Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plânında; Emsal:0,30 yoğunluklu YERLEŞİK KONUT alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.789.545,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Beyan : Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri İçerisinde Bulunmaktadır. 04.09.1995-5450

Beyan : Proje Tarihi:22.09.1981

Beyan : 2565 Sayılı Kanunun 28.Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır. 15.05.2018-10781

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:33

18/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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