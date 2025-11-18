BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BODRUM

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/8 VESÂYET SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLÂNI

Mahkemece verilen vesâyet satış kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 VESÂYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, GERİŞ mahallesi, ERDEMİL mevkii, 231 ADA, 1 PARSEL, 14 No'lu BAĞIMSIZ BÖLÜM sayılı DUBLEKS MESKEN niteliğindeki taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu bağımsız bölüm, Bodrum merkeze 23 km, Gümüşlük merkeze 25,6 km, Yalıkavak merkeze 8 km, denize ise kuş uçumu 322 metre mesafede yer almaktadır. Ana taşınmazın yer aldığı site ve taşınmazın bahçe tanzimi tamamlanmış olup, deniz manzarasına hâkim konumdadır. Etrafında mesken nitelikle tek katlı ve iki katlı yapılar, otel ve süpermarketler yer almaktadır. Bağımsız bölüm; 2 katlı dubleks mesken niteliğinde olup, zemin kat; salon, mutfak, bir adet banyo-wc ve giriş antre ile ön tarafında teras yer almaktadır. 1.kat; 3 yatak odası, 1 adet genel banyo ve merdiven holü yer almaktadır. Banyo-wc zeminine ve duvarlarının seramik olduğu, duş kabini, depolu alafranga wc taşı, ahşap dolaplı hilton tipi lavabo ve ayna takımı mevcuttur. Zemin kat döşemesinin seramik malzeme ile kaplıdır. Bağımsız bölümün iç mekanlarında rutubetlenme ve akıntı izleri yoktur. Salon önünde bulunan ahşap pergolenin bakım ve koruma boyasına ihtiyacı vardır.

Ana Taş. Yüzölçümü : 8.413,85 m2

Arsa Payı : 1/21

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 17.500.000,00 TL

KDV Oranı : %0

Kaydındaki Şerhler : Yönetim Plânı: 13.10.2000

Satış Günü : 26/12/2025 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Satış Memurluğu - Bodrum Adliyesi 9 Nolu Oda Bodrum / MUĞLA

14/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02336746