BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İLÂN

BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Sayı : 2025/34 Ort. Gid. Satış

Memurluğumuzun yukarıda dosya numarası yazılı satış dosyasında yapılan 23.6.2025 tarihli kıymet taktiri sonucu bilirkişi heyeti tarafından sunulan 7.7.2025 havale tarihli raporda; satışa konu Muğla ili, Bodrum ilçesi, İslamhaneleri Mah. Köyiçi Mev. 104 Ada, 3 Parsel sayılı 7.222,87 m² yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın değeri 15.890.314,00-TL olarak belirlenmiş olup, işbu kıymet taktir raporu, yerleşim yeri adresinde tebligat yapılamayan ve başkaca adresi tespit edilemeyen FULYA DEMİR'e (Nuri ve Nermin kızı, 1968 dğ.lu,)'e işbu ilânın gazetede yayımlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, rapora karşı İİK'nun 128/a maddesi uyarınca yasal 7 gün içerisinde Bodrum 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde kıymet taktirine itiraz davası açabileceği hissedar FULYA DEMİR'e ilânen tebliğ olunur. 24.9.2025

#ilangovtr Basın no ILN02300838