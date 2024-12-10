BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

09.11.2024

Sayı : 2024/3 Tereke Satış

Konu : Basit Tasfiye İlânı

TASFİYENİN İFLÂS HÜKÜMLERİ GEREĞİBASİT USÛLDE YAPILDIĞINA DAİR İLÂN

MİRAS BIRAKAN: ATA ÇAYDAMAR - TC No:24073301796-Cemil ve Ayten oğlu, 28.03.1959 dğ.lu, Aydın ili, Efeler ilçesi, Balcılar Mah. nüfusuna kayıtlı

Mahkemesi: Bodrum 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 22.05.2024 gün, 2022/18 Tereke Esas sayılı kararı.

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerinin basit usûlde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilân olunur.

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